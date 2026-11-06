Anadolu: российский турист умер в отеле в Аланье после посещения хамама

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Россиянин Олег Фидченко скончался в гостинице в турецкой Аланье после того, как ему стало плохо в хамаме. Об этом сообщило агентство Anadolu.

45-летний мужчина отдыхал в отеле в районе Авсаллар. Недомогание он почувствовал в хамаме гостиницы. На место прибыли медики. Туриста госпитализировали, но врачи не смогли его спасти.

Тело мужчины доставили для проведения судмедэкспертизы. По данным телеграм-канала Mash, у погибшего остались жена и семилетняя дочь.

Ранее тело российского туриста обнаружили в коридоре отеля в турецком городе Анталья. 38-летнего мужчину без признаков жизни заметили сотрудники гостиницы. Прибывшие на место правоохранители и медики констатировали его смерть.

