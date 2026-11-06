В Индии во время движения загорелся скоростной пассажирский поезд

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В Индии во время движения загорелись четыре вагона скоростного пассажирского поезда "Кармабхуми экспресс". Об этом сообщает телеканал Times Now.

Состав следовал по маршруту Амритсар – Нью-Джалпайгури. Пассажиров охватила паника, людям пришлось эвакуироваться на ходу из вагонов, охваченных огнем и густым дымом.

"Благодаря своевременному срабатыванию системы безопасности поезд остановился", – заявил руководитель отдела по связям с общественностью Северной железной дороги Химаншу Шекхар Упадхьяй.

По его словам, принимаются меры по ликвидации возгорания, на место прибыли все ответственные должностные лица. Информации о пострадавших, погибших или ином ущербе в результате инцидента не поступало.

Ранее семь вагонов, груженных аммиачной селитрой, сошли с рельсов около города Русе на Дунае в Болгарии. Часть груза из вагонов рассыпалась. На месте работала оперативно-следственная группа. Данных о пострадавших нет.

