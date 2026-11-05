В Татарстане 11 грузовых вагонов сошли с рельсов

Фото: MAX/"ГУ МЧС России по Республике Татарстан"

В Набережных Челнах 11 порожних грузовых вагонов сошли с рельсов, сообщили в Главном управлении МЧС по Татарстану.

По данным ведомства, инцидент произошел в ходе плановых маневровых работ с составом. Вагоны сошли с путей на подъездной железнодорожной ветке ООО "Железнодорожное управление" в Комсомольском районе рядом с улицей Авторемонтной.

По предварительным данным, никто не пострадал. Участок не входит в сеть РЖД, поэтому движение на прилегающих магистралях не останавливали. Последствия происшествия устраняет восстановительная бригада. Ожидается, что работы займут сутки. Причины аварии выясняет специальная техническая комиссия.

Ранее семь вагонов с аммиачной селитрой сошли с рельсов в районе города Русе, расположенного на Дунае в Болгарии. Часть содержимого вагонов рассыпалась. На месте происшествия работала оперативно-следственная группа. Сведений о пострадавших нет.

