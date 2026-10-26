Вагоны грузового поезда сошли с рельсов и загорелись в Свердловской области

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Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов и загорелись в Свердловской области, движение временно приостановлено. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Инцидент произошел в ночь на 26 октября на перегоне путевой пост Макарцево – Седельниково двухпутного электрифицированного участка Решеты – Арамиль.

В результате случившегося никто не пострадал. Нарушен габарит соседнего пути, движение приостановлено. К месту происшествия направили пожарные и восстановительные поезда.

Пассажирское движение на данном участке не предусмотрено. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее пассажирский поезд столкнулся с микроавтобусом, который выехал на железнодорожный переезд. Инцидент случился в Еврейской автономной области. Погибли шесть человек, находившихся в машине, еще один пассажир получил травмы различной степени тяжести.

Позже выяснилось, что погибшие в ДТП были иностранными гражданами. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.