25 октября, 23:05Транспорт
В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский ввели временные ограничения
Фото: depositphotos/Chalabala
В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в MAX.
По данным ведомства, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее стало известно, что аэропорт Внуково снова принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений. В ведомстве уточнили, что пассажиры могут наблюдать статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.
В Госдуме, в свою очередь, предложили обязать авиакомпании бесплатно информировать пассажиров об изменениях в расписании рейсов с помощью СМС. Авторы инициативы отметили, что путешественники не всегда своевременно узнают о задержках, переносах и отменах вылетов. При этом информация на сайтах перевозчиков, в приложениях и по электронной почте может быть недоступна из-за перебоев с интернетом.