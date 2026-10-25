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В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в MAX.

По данным ведомства, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее стало известно, что аэропорт Внуково снова принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений. В ведомстве уточнили, что пассажиры могут наблюдать статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.

В Госдуме, в свою очередь, предложили обязать авиакомпании бесплатно информировать пассажиров об изменениях в расписании рейсов с помощью СМС. Авторы инициативы отметили, что путешественники не всегда своевременно узнают о задержках, переносах и отменах вылетов. При этом информация на сайтах перевозчиков, в приложениях и по электронной почте может быть недоступна из-за перебоев с интернетом.