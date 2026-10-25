25 октября, 21:12Транспорт
В аэропорту Внуково вновь ввели временные ограничения
Фото: MAX/"Международный аэропорт Внуково"
Аэропорт Внуково снова принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в MAX.
В ведомстве уточнили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Пассажиры могут наблюдать статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.
О введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Внуково сообщалось ранее. Позже их сняли.
Аналогичная ситуация сложилась в Домодедово – там временные ограничения вводились вечером 24 октября. Аэропорт принимал и отправлял рейсы лишь по согласованию с соответствующими органами. Позже ограничения сняли.