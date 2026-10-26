Роспотребнадзор проверит качество воздуха из-за возгорания цистерн на Урале

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Качество атмосферного воздуха проверят в зоне жилой застройки после возгорания цистерн, которое произошло при сходе вагонов грузового поезда с рельсов в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Ведомство организует лабораторные исследования на перегоне Решеты – Седельниково. Специалисты оценят концентрацию загрязняющих веществ, характерных для данного вида возгорания.

Санитарные врачи рекомендовали жителям района пожара избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна и чаще проводить влажную уборку. Также советуют отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло и не курить.

При необходимости выхода на улицу следует использовать маски и респираторы. В случае появления симптомов острого заболевания или недомогания, таких как одышка, кашель или бессонница, а также обострения хронических болезней, необходимо обратиться к врачу.

7 цистерн загорелись после схода с рельсов 20 вагонов грузового поезда на перегоне Решеты – Седельниково под Екатеринбургом. К тушению огня привлечены 106 человек и 31 единица техники МЧС.

В результате случившегося никто не пострадал. Нарушен габарит соседнего пути, движение приостановлено. Пассажирское движение на данном участке не предусмотрено. Причины произошедшего устанавливаются.