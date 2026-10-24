Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с автобусом и поездом в ЕАО

Фото: MAX/"Восточное МСУТ СК России"

В Еврейской автономной области (ЕАО) возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с микроавтобусом и поездом. Об этом сообщила пресс-служба Восточного МСУТ СК России.

Речь идет о статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователями организованы осмотр места происшествия, допрос очевидцев и локомотивной бригады.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на источники в силовых ведомствах, все погибшие являются гражданами КНДР.

Инцидент произошел на переезде перегона Николаевка – Дежневка 24 октября. По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на запрещающий сигнал перед приближающимся пассажирским поездом.

В результате ДТП погибли шесть человек, находившихся в машине. Еще один пассажир пострадал, его оперативно доставили в ближайший многопрофильный стационар в Хабаровске в тяжелом состоянии.