Шесть человек погибли при столкновении микроавтобуса с поездом в ЕАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пассажирский поезд врезался в микроавтобус, выехавший на железнодорожный переезд в Еврейской автономной области (ЕАО). Погибли шесть человек, находившихся в машине, еще один пассажир получил травмы различной степени тяжести, сообщили в Дальневосточной железной дороге (ДВЖД).

Инцидент произошел на переезде перегона Николаевка – Дежневка в 19:02 по местному времени (12:02 по московскому времени). Водитель микроавтобуса выехал на запрещающий сигнал перед приближающимся пассажирским поездом № 35 сообщением Хабаровск-1 – Благовещенск.

"Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", – говорится в сообщении ДВЖД.

По данным ДВЖД, пассажиры поезда и локомотивная бригада не пострадали, схода подвижного состава нет. На месте работают службы экстренной медицинской помощи. Через 37 минут после происшествия поезд продолжил движение по маршруту.

Ранее в Ульяновске на проспекте Авиастроителей водитель автомобиля ВАЗ-2114 сбил нескольких человек на разделительной полосе, а затем врезался в световую опору. В результате пострадали 6 человек: трое пешеходов, водитель автомобиля и два его несовершеннолетних пассажира.

