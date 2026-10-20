20 октября, 17:24Происшествия
Водитель сбил четырех человек на разделительной полосе в Ульяновске
Фото: телеграм-канал "ЧП Ульяновск"
Водитель сбил четырех человек на разделительной полосе в Ульяновске. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД России по региону, передает ТАСС.
По данным ведомства, ДТП произошло около 15:00 по местному времени (14:00 по московскому) рядом с домом 7А на проспекте Авиастроителей в Заволжском районе.
По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2114 2008 года рождения не соблюдал правила расположения машины на проезжей части и сбил людей.
После этого мужчина врезался в световую опору. В результате происшествия пострадали четыре человека – женщина-пешеход 1962 года рождения, еще два человека, в том числе несовершеннолетний, а также пассажир автомобиля ВАЗ-2114. Их госпитализировали.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее грузовой автомобиль "Мерседес" насмерть сбил 14-летнюю девочку на самокате в городском округе Долгопрудном. ДТП произошло 19 октября примерно в 16:30 возле одного из домов на улице Восточной. По предварительной информации, девочка пересекала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода на самокате. От полученных травм она скончалась на месте.
Автомобиль перевернулся на Новорижском шоссе