Фото: телеграм-канал "ЧП Ульяновск"

Водитель сбил четырех человек на разделительной полосе в Ульяновске. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД России по региону, передает ТАСС.

По данным ведомства, ДТП произошло около 15:00 по местному времени (14:00 по московскому) рядом с домом 7А на проспекте Авиастроителей в Заволжском районе.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2114 2008 года рождения не соблюдал правила расположения машины на проезжей части и сбил людей.

После этого мужчина врезался в световую опору. В результате происшествия пострадали четыре человека – женщина-пешеход 1962 года рождения, еще два человека, в том числе несовершеннолетний, а также пассажир автомобиля ВАЗ-2114. Их госпитализировали.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее грузовой автомобиль "Мерседес" насмерть сбил 14-летнюю девочку на самокате в городском округе Долгопрудном. ДТП произошло 19 октября примерно в 16:30 возле одного из домов на улице Восточной. По предварительной информации, девочка пересекала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода на самокате. От полученных травм она скончалась на месте.