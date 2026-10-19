Грузовик насмерть сбил 14-летнюю девочку на самокате в Долгопрудном

Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

Грузовой автомобиль "Мерседес" насмерть сбил 14-летнюю девочку на самокате в городском округе Долгопрудном. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной полиции.

ДТП произошло 19 октября примерно в 16:30 возле одного из домов на улице Восточной. Предварительно установлено, что девочка пересекала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода на самокате. От полученных травм она скончалась на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

Ранее грузовой автомобиль наехал на ограждение на внутренней стороне Юго-Восточной хорды в районе 1-й Курьяновской улицы. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.