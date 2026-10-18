Агентство "Москва": Два человека пострадали в ДТП на Земляном Валу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Два человека пострадали в результате столкновения мотоцикла с тремя легковыми автомобилями в центре Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, авария произошла на улице Земляной Вал в районе дома 24/30, строения 1а. На месте работают оперативные службы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее на трассе Р-22 "Каспий" в Подмосковье столкнулись два легковых автомобиля. По предварительным данным ГУ МВД по Московской области, водитель Kia выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai. В результате ДТП водитель и пассажир Kia погибли, еще три человека получили травмы и были госпитализированы. Обстоятельства аварии устанавливаются.

