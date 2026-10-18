Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября, 23:08

Происшествия
Главная / Новости /

Агентство "Москва": Два человека пострадали в ДТП на Земляном Валу

Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом и тремя автомобилями на Земляном Валу – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Два человека пострадали в результате столкновения мотоцикла с тремя легковыми автомобилями в центре Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, авария произошла на улице Земляной Вал в районе дома 24/30, строения 1а. На месте работают оперативные службы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее на трассе Р-22 "Каспий" в Подмосковье столкнулись два легковых автомобиля. По предварительным данным ГУ МВД по Московской области, водитель Kia выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai. В результате ДТП водитель и пассажир Kia погибли, еще три человека получили травмы и были госпитализированы. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Автомобиль врезался в дерево на северо-западе Москвы

Читайте также


происшествияДТПгород

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика