17 октября, 10:56Происшествия
ДТП произошло на Варшавском шоссе в Москве
Фото: depositphotos/svedoliver
Авария произошла под Павелецким путепроводом на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
На месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
В связи с аварией движение в сторону области затруднено. Заняты две полосы из пяти. Водителей призвали выбирать пути объезда.
Ранее авария произошла в центре Петрозаводска в Карелии. По предварительным данным, столкнулись автомобиль Kia и карета скорой помощи. Водитель скорой и его коллега скончались на месте происшествия.
Как рассказал руководитель республиканского Минздрава Михаил Охлопков, медики спешили на вызов к 7-месячному ребенку. На автомобиле были включены проблесковые маячки.
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