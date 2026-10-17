ДТП произошло на Варшавском шоссе в Москве

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Авария произошла под Павелецким путепроводом на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

В связи с аварией движение в сторону области затруднено. Заняты две полосы из пяти. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее авария произошла в центре Петрозаводска в Карелии. По предварительным данным, столкнулись автомобиль Kia и карета скорой помощи. Водитель скорой и его коллега скончались на месте происшествия.

Как рассказал руководитель республиканского Минздрава Михаил Охлопков, медики спешили на вызов к 7-месячному ребенку. На автомобиле были включены проблесковые маячки.

