Фото: МАХ/"МВД 64"

Автомобиль с подростками перевернулся в Саратовской области, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

По данным ведомства, ДТП произошло вблизи села Новосельское в Аркадакском районе. За рулем иномарки находился 16-летний юноша, который не справился с управлением и допустил опрокидывание машины.

В результате происшествия погибла девушка-пассажирка, водитель был доставлен в медицинское учреждение. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося.

Ранее в Кисловодске 6-летняя девочка угнала служебный автомобиль городской эксплуатирующей службы, оставленный с включенным зажиганием, и врезалась в дерево. После случившегося на место вызвали скорую помощь. Серьезных угроз здоровью девочки нет, однако есть травмы на голове и ссадины на руках.