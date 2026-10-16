Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Астрахани женщина пострадала в ДТП с автомобилем и автобусом. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД России по региону, передает ТАСС.

По данным ведомства, авария произошла на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Генерала Епишева. Женщина 2005 года рождения, управляя автомобилем Ford Fiesta, на перекрестке столкнулась с пассажирским автобусом. Им управлял мужчина 1986 года рождения.

В результате ДТП пострадала пассажирка автобуса – женщина 1953 года рождения. Ее госпитализировали.

Ранее два человека погибли в результате наезда автомобиля в Забайкальском крае. Инцидент произошел в городе Борзя. По предварительной информации, водитель Toyota Chaser наехал на 72-летнюю женщину и 2-летнюю девочку. Пенсионерка скончалась на месте, ребенок умер в больнице.