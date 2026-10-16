Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 17:05

Происшествия

В Астрахани женщина пострадала в ДТП с автомобилем и автобусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Астрахани женщина пострадала в ДТП с автомобилем и автобусом. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД России по региону, передает ТАСС.

По данным ведомства, авария произошла на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Генерала Епишева. Женщина 2005 года рождения, управляя автомобилем Ford Fiesta, на перекрестке столкнулась с пассажирским автобусом. Им управлял мужчина 1986 года рождения.

В результате ДТП пострадала пассажирка автобуса – женщина 1953 года рождения. Ее госпитализировали.

Ранее два человека погибли в результате наезда автомобиля в Забайкальском крае. Инцидент произошел в городе Борзя. По предварительной информации, водитель Toyota Chaser наехал на 72-летнюю женщину и 2-летнюю девочку. Пенсионерка скончалась на месте, ребенок умер в больнице.

Три человека пострадали в аварии на Пресненской набережной

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика