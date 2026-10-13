13 октября, 14:52Происшествия
Автомобиль насмерть сбил женщину и ребенка в Забайкалье
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Двое человек погибли в результате наезда автомобиля в Забайкальском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Инцидент произошел в городе Борзя. Предварительно установлено, что водитель Toyota Chaser наехал на 72-летнюю женщину и 2-летнюю девочку. Пенсионерка скончалась на месте, ребенок умер в больнице.
Как уточнили в ведомстве, виновник ДТП не имел водительских прав. Сотрудники полиции уточняют обстоятельства случившегося.
Ранее грузовик опрокинулся на автомобиль в городском округе Домодедово. В результате скончались женщина и ребенок, которые находились в легковушке. Предварительно, водитель самосвала не справился с управлением.