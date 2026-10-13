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13 октября, 14:36

Транспорт

Верховный суд заявил об ответственности за наезд на водителя сломавшейся машины

Фото: 123RF.com/mrwed54

Остановившийся из-за поломки автомобиль не считается источником повышенной опасности, а его водитель практически становится пешеходом, наезд на которого влечет последствия. Об этом заявил Верховный суд РФ.

В суде рассказали, что москвичка хотела взыскать компенсацию с водителя машины, который сбил ее супруга, когда после поломки машины он выставлял на дороге аварийный знак. В результате случившегося мужчина погиб.

Три инстанции отказали в удовлетворении иска, указав, что ответчик не был признан виновником аварии, а ДТП является взаимодействием источников повышенной опасности, последствия которого не предполагают денежного возмещения. Верховный суд, в свою очередь, решил, что нижестоящие инстанции неправильно сочли погибшего владельцем источника опасности. Транспорт считается таковым только при его эксплуатации, добавили в суде.

"Верховный суд РФ отменил судебные акты, напомнив, что наезд на пешехода влечет возложение гражданско-правовой ответственности на водителя вне зависимости от его вины", – говорится в сообщении.

Ранее Верховный суд сообщил, что лишать водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования можно только после того, как будет подтверждено, что человек действительно находился за рулем в момент возможного нарушения. Суд отменил решения нижестоящих инстанций по делу жителя Нижнего Новгорода и направил его на новое рассмотрение: мужчину оштрафовали на 45 тысяч рублей и лишили водительских прав на 1,5 года.

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