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21 сентября, 09:11

Транспорт

Водитель дошел до Верховного суда из-за штрафа в 2,5 тыс руб за парковку в Казани

Фото: Москва 24/Роман Балаев​

Владелец автомобиля Infiniti QX60 обратился в Верховный суд России из-за штрафа в 2,5 тысячи рублей за неоплаченную парковку в Казани. Об этом сообщает РИА Новости.

Автомобилист настаивал, что оплатил парковку через мобильное приложение. После разбирательств в трех нижестоящих инстанциях высшая судебная инстанция отменила вынесенные по делу решения и направила его на новое рассмотрение.

В сентябре 2025 года комплекс автоматической фиксации зарегистрировал Infiniti на платной муниципальной стоянке, после чего административная комиссия признала мужчину виновным в нарушении и назначила штраф.

Как следует из материалов дела, первая парковочная сессия действовала с 15:41 до 16:41. Затем автовладелец продлил стоянку, оплатив период с 17:02 до 19:00. Нижестоящие суды сочли нарушением 19-минутный промежуток между сессиями – с 16:42 до 17:01.

Верховный суд обратил внимание, что именно этот период не был указан в постановлении административной комиссии как время совершения нарушения. Более того, автоматическая камера зафиксировала автомобиль в 15:45 и 17:49, то есть в обоих случаях парковка была оплачена.

Суд также указал, что нижестоящие инстанции не проверили сведения о пополнении владельцем автомобиля виртуального счета на 1 тысячу рублей и продлении парковочной сессии в 17:27. По мнению Верховного суда, эти обстоятельства требовали оценки при рассмотрении дела.

Ранее Госавтоинспекция провела массовые и сплошные проверки водителей в выходные 19–20 сентября, уделив особое внимание выявлению нетрезвых автомобилистов. Усиленный режим действовал на дорогах Пензенской, Ивановской, Кировской областей и других регионов России. Такие рейды проводятся на постоянной основе.

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