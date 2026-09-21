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21 сентября, 13:43

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Песков: новые санкции США не способствуют восстановлению отношений с Россией

Новые санкции США не способствуют восстановлению отношений с Россией – Песков

Фото: kremlin.ru

Введенные США ограничения против российского нефтегазового экспорта не создают условий для улучшения отношений Москвы и Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это вряд ли способствует более успешному продвижению по пути украинского урегулирования", – сказал представитель Кремля.

Песков также заявил, что Россия уже приспособилась к санкционному давлению и смогла снизить его негативное воздействие. По его словам, за время санкционной кампании против страны было введено более 30 тысяч различных ограничений, в том числе в отношении компаний, отдельных отраслей и физических лиц.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал принятый Конгрессом закон об ужесточении санкций против России. Документ предусматривает ограничения в отношении российского политического и военного руководства, госкомпаний, а также вторичные санкции против торговых партнеров РФ.

В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на новые шаги США по ужесточению санкций следует отвечать языком прямого военного сдерживания. По его словам, и в Европе, и за океаном понимают только грубую силу.

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