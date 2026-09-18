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18 сентября, 15:59

Политика

МИД РФ расширил стоп-лист для представителей ЕС в ответ на 21-й пакет санкций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия расширила список представителей Евросоюза и европейских стран, которым запрещен въезд в страну, в ответ на 21-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщили в МИД РФ.

Ограничения также коснулись представителей европейских институтов, депутатов национальных парламентов стран ЕС и Европарламента, голосовавших за антироссийские резолюции и законопроекты. В список вошли и представители академического сообщества и гражданские активисты, выступающие, по оценке российского ведомства, с враждебных России позиций.

"Любые дальнейшие действия Евросоюза по расширению антироссийских односторонних санкций будут и далее получать должную реакцию с нашей стороны", – говорится в сообщении.

Евросоюз ввел рестрикции против 170 российских организаций и 48 физических лиц в рамках 21-го пакета санкций в июле. Вместе с тем ЕС включил в список три НПЗ в России и один в Белоруссии, а также 41 танкер, в результате чего число подсанкционных судов увеличилось до 673.

Кроме того, был заморожен потолок цен на российскую нефть на уровне 44 долларов за баррель. Ограничения продлятся до 15 июля 2027 года. Пакет санкций установил ограничения и в отношении 37 производителей БПЛА дальнего действия, 56 физических и юридических лиц, которые связаны с ВПК.

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Сюжет: Санкции
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