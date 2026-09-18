Начавшая расследование против Брижит Макрон журналистка умерла от рака

Фото: ТАСС/Zuma

Французская журналистка Наташа Рей, которая начала вести расследование о половой принадлежности супруги президента Франции Эммануэля Макрона Брижит, скончалась. Об этом в соцсети Х сообщил журналист Ксавье Пуссар.

"С глубокой скорбью мы узнали об уходе из жизни Наташи Рей, которая скончалась 13 сентября от рака", – говорится в публикации.

В сентябре 2024 года Рей и "медиум" Амандин Руа были оштрафованы за распространение клеветы о Брижит. Они утверждали, что первое имя жены Макрона – Жан-Мишель Тронье (имя брата первой леди Франции). Он якобы женился на Катрин Озьер (Андре-Луи Озье – первый муж Брижит), после чего сменил пол.

В 2025-м журналистка попросила в России политического убежища. По словам ее адвоката, Рей около трех лет вела углубленное расследование, чтобы проверить биографию первой леди Франции.

Позднее апелляционный суд оправдал Рей по делу о клевете в отношении Макрон.