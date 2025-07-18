Фото: ТАСС/ABACA/Lafargue Raphael

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит оказалась в отчаянии после того, как суд оправдал журналистку Наташу Рей, обвинявшуюся в клевете против нее. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Daily Mail.

По словам обозревателя Питера Аллена, Макрон надеялась, что судебное разбирательство положит конец многолетней клевете и оскорблениям в интернете, но вместо этого оно лишь спровоцировало новую волну оскорблений.

Судьи отметили, что большая часть заявлений, сделанных Рей, не соответствует юридическим критериям клеветы. Исключением стало утверждение о "развращении" французского лидера, которое было основано на разнице в возрасте и их знакомстве в школьные годы. Однако, несмотря на это, суд полностью оправдал женщину.

В сентябре прошлого года Рей и "медиум" Амандин Руа были оштрафованы за распространение клеветы. По словам журналистки, первое имя супруги Макрона – Жан-Мишель Тронье (имя брата первой леди Франции).

Рей заявила, что он якобы женился на Катрин Озьер (Андре-Луи Озьер – первый муж Брижит), а в браке появились трое детей. После этого Тронье якобы сменил пол (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

После этого суд обязал Рей и "медиума" выплатить штраф в размере 13,5 тысячи евро.

В феврале этого года журналистка попросила политического убежища в России. По словам ее адвоката Франсуа Данглеана, в обращении к депутату Госдумы Петру Толстому она указала причиной юридические преследования.

Он также отметил, что женщина на протяжении трех лет проводила углубленное исследование, чтобы проверить официальную биографию Макрон.

Кроме того, Рей рассказала о желании подать на первую леди Франции в суд. Журналистка подчеркивала, что стала жертвой двух сфальсифицированных процессов и была осуждена за заявления, которых никогда не делала. По ее словам, рассчитывать на объективность и беспристрастность судьи не приходилось, поскольку он был назначен лично Макроном.