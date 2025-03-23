Осужденная за слова о поле жены Макрона журналистка подала иск в ЕСПЧ

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Журналистка Наташа Рей, которая была осуждена во Франции за заявления о том, что супруга президента Эммануэля Макрона Брижит на самом деле является мужчиной, подала иск об обжаловании этого приговора в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом рассказал ее адвокат Франсуа Данглеан.

В беседе с РИА Новости он уточнил, что обращение было направлено в субботу, 22 марта. Адвокат отметил, что Рей подала жалобу на Францию в связи с нарушением статей Европейской конвенции о правах человека.

"За то, что апелляционный суд Кана признал ее виновной в клевете, тогда как она никогда не произносила вменяемые ей в вину речи", – подчеркнул Данглеан.

Ранее Рэй заявляла о намерении подать в суд на жену президента Франции. Журналистка утверждала, что стала жертвой двух сфальсифицированных процессов и была осуждена за заявления, которых никогда не делала. По ее словам, рассчитывать на объективность и беспристрастность судьи не приходилось, поскольку он был назначен лично Макроном.

