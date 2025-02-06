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Французская журналистка Наташа Рэй заявила о намерении подать в суд на жену президента Франции Эммануэля Макрона. В беседе с РИА Новости женщина обвинила Брижит Макрон в подделке документов.

"Мы подаем жалобу против Брижит Макрон за мошеннический приговор и использование поддельных документов. Очевидно, они захотят отыграться, и я должна защищаться", – сказала Рэй.

Как отметила журналистка, она стала жертвой двух сфальсифицированных процессов и была осуждена за заявления, которых никогда не делала. По ее словам, рассчитывать на объективность и беспристрастность судьи не приходилось, поскольку он был назначен лично Макроном. Рэй добавила, что боится новых преследований на фоне общения с российскими СМИ.

Ранее адвокат журналистки Франсуа Данглеан сообщил, что планирует подать жалобу не только против первой леди Франции, но и против ее брата Жана-Мишеля Тронье, их адвоката и трех судей. По его мнению, последние сфабриковали судебный процесс в отношении Рэй.

Журналистка Наташа Рэй, которую во Франции осудили за заявления о том, что супруга Макрона родилась мужчиной, попросила политического убежища в России. Она обратилась с просьбой к депутату Госдумы Петру Толстому, указав причиной юридические преследования.