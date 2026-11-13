Кушнер: вопрос гарантий безопасности в Европе отложат до урегулирования на Украине

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Никакие масштабные договоренности по европейской безопасности не будут заключены до достижения всеобъемлющего соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом спецпосланник президента США Джаред Кушнер написал в соцсети X.

По его словам, для окончательного прекращения боевых действий потребуются надежные гарантии безопасности, механизмы предотвращения конфликтов и взаимные обязательства по деэскалации. Они, как отметил Кушнер, должны снизить риск новых столкновений.

Спецпосланник также подчеркнул, что при обсуждении европейской архитектуры безопасности необходимо учитывать обеспокоенность Украины. По его словам, эти взаимосвязанные вопросы стороны намерены рассматривать параллельно, однако принимать решения по ним будут после достижения общего соглашения.

Ранее Кушнер назвал территориальный вопрос самым сложным на переговорах России, США и Украины в Абу-Даби. Он выразил уверенность, что решение других проблем позволит сторонам приблизиться к всеобъемлющему урегулированию.

По итогам трехсторонней встречи, которая прошла 10 и 11 ноября в Абу-Даби, помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что центральной темой обсуждения стала архитектура европейской безопасности. Кроме того, стороны договорились провести новый масштабный обмен пленными.

В американскую делегацию вошли Кушнер и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. После переговоров в ОАЭ они отправились в Москву, где встретились с Владимиром Путиным. Беседа продолжалась около двух с половиной часов. Уиткофф назвал подготовку обмена пленными между Москвой и Киевом сигналом прогресса и отметил слаженную работу делегаций.

Во время встречи Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по примеру Алешек. Он заявил, что российская сторона контролирует город и готова обеспечить безопасность такой операции. Кроме того, российский президент выразил надежду на установление вечного мира на Украине и вновь заявил о неприемлемости размещения иностранных войск на ее территории.