00:57Мэр Москвы
Собянин сообщил о ликвидации уже 93 беспилотников, летевших на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку на столицу. Общее число уничтоженных беспилотников достигло 93, сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.
"ПВО Минобороны сбили 21 БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал градоначальник.
Атака БПЛА на Москву началась вечером 12 ноября. Мэр столицы регулярно сообщает об уничтожении новых групп беспилотников на подлете к городу.
На фоне угрозы в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский действуют временные ограничения на использование воздушного пространства. Все четыре авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.