Собянин сообщил о ликвидации уже 93 беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку на столицу. Общее число уничтоженных беспилотников достигло 93, сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.

"ПВО Минобороны сбили 21 БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал градоначальник.

Атака БПЛА на Москву началась вечером 12 ноября. Мэр столицы регулярно сообщает об уничтожении новых групп беспилотников на подлете к городу.

На фоне угрозы в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский действуют временные ограничения на использование воздушного пространства. Все четыре авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.