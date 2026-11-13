00:52Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении уже 72 БПЛА, летевших на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку на столицу. После уничтожения очередной группы дронов общее число сбитых беспилотников достигло 72, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
"Сбито ещё 13 беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – написал градоначальник.
Атака беспилотников на Москву началась вечером 12 ноября. С тех пор мэр неоднократно сообщал об уничтожении воздушных целей на подлете к городу.
На фоне угрозы в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на использование воздушного пространства. Сейчас все четыре авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.