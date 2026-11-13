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Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что сотрудники, отвечающие за мобилизацию на Украине, сколотили крупные состояния благодаря взяткам. По ее словам, отдельные выплаты за уклонение от призыва могут достигать 30 тысяч долларов. Об этом она рассказала в беседе с немецкими политиками, видеозапись которой опубликована на YouTube.

В разговоре участвовали основательница партии "Союз за социальную справедливость и разумную экономику" (BSW) Сара Вагенкнехт и сопредседатель политической силы, депутат Европарламента Фабио Де Мази.

Мендель утверждает, что офицеры, причастные к мобилизационным процессам, благодаря коррупционным схемам вошли в число самых состоятельных людей страны.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины и офис генерального прокурора заочно предъявили Мендель обвинение в государственной измене. В СБУ заявили, что ее публичные высказывания и публикации в социальных сетях якобы направлены на дискредитацию Украины на международной арене.