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03 ноября, 20:11

Политика

Бывшему пресс-секретарю Зеленского Мендель заочно предъявили обвинения в госизмене

Фото: ТАСС/Zuma

Служба безопасности Украины (СБУ) и Офис генерального прокурора страны заочно предъявили обвинение в государственной измене бывшему пресс-секретарю украинского президента Владимира Зеленского Юлии Мендель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление СБУ.

Обвинения предъявлены по статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена, совершенная в условиях военного положения, и оправдание действий РФ против Украины. В СБУ утверждают, что в публичных высказываниях и заметках в социальных сетях Мендель дискредитирует Украину на международной арене.

В ведомстве добавили, что фигурантка находится за пределами Украины. Поэтому продолжаются комплексные мероприятия для привлечения ее к ответственности.

Ранее Мендель заявляла, что коррупция на Украине достигла масштабов, при которых превратилась в один из ключевых элементов национальной экономики. Таким образом она прокомментировала решение Италии приостановить передачу Киеву очередного пакета военной помощи.

Она также сказала, что Италия постепенно утрачивает интерес к дальнейшим поставкам помощи Украине. По мнению бывшего пресс-секретаря, такая реакция объяснима на фоне ситуации с коррупцией.

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