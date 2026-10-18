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Киеву следует пересмотреть ожидания относительно вступления в НАТО и быть готовой к территориальным уступкам. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью газете The Telegraph.

Мендель назвала себя "реалисткой" и подчеркнула, что продолжение боевых действий ради гипотетического членства в Североатлантическом альянсе приводит к новым человеческим потерям. По ее мнению, Киеву необходимо подготовиться к сдаче Донбасса и других территорий.

Кроме того, бывшая пресс-секретарь президента Украины упрекнула западных лидеров в нежелании вести диалог с Владимиром Путиным.

В интервью Мендель также высказалась о Зеленском. По ее словам, украинский лидер пытается заставить замолчать всех, кого считает нелояльными.

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказала о наркотической зависимости президента Украины.