Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:21

Политика

Мендель призвала Украину готовиться к потере Донбасса и других территорий

Фото: ТАСС/Zuma

Киеву следует пересмотреть ожидания относительно вступления в НАТО и быть готовой к территориальным уступкам. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью газете The Telegraph.

Мендель назвала себя "реалисткой" и подчеркнула, что продолжение боевых действий ради гипотетического членства в Североатлантическом альянсе приводит к новым человеческим потерям. По ее мнению, Киеву необходимо подготовиться к сдаче Донбасса и других территорий.

Кроме того, бывшая пресс-секретарь президента Украины упрекнула западных лидеров в нежелании вести диалог с Владимиром Путиным.

В интервью Мендель также высказалась о Зеленском. По ее словам, украинский лидер пытается заставить замолчать всех, кого считает нелояльными.

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказала о наркотической зависимости президента Украины.

Читайте также


политика

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика