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Мендель призвала Украину готовиться к потере Донбасса и других территорий
Фото: ТАСС/Zuma
Киеву следует пересмотреть ожидания относительно вступления в НАТО и быть готовой к территориальным уступкам. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью газете The Telegraph.
Мендель назвала себя "реалисткой" и подчеркнула, что продолжение боевых действий ради гипотетического членства в Североатлантическом альянсе приводит к новым человеческим потерям. По ее мнению, Киеву необходимо подготовиться к сдаче Донбасса и других территорий.
Кроме того, бывшая пресс-секретарь президента Украины упрекнула западных лидеров в нежелании вести диалог с Владимиром Путиным.
В интервью Мендель также высказалась о Зеленском. По ее словам, украинский лидер пытается заставить замолчать всех, кого считает нелояльными.
Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказала о наркотической зависимости президента Украины.