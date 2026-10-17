РИА Новости: митинг с требованием отставки Кличко начался в Киеве

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Митинг с требованием отставки мэра Киева Виталия Кличко проходит под стенами Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По словам местных журналистов, горожане обвиняют главу города в недостаточной подготовке к прохождению осенне-зимнего периода.

Ранее Кличко заявил, что центральные власти Украины создают проблемы для местного самоуправления и препятствуют подготовке городов к отопительному сезону. С его слов, руководители общин сталкиваются с давлением и попытками отстранения от должностей.

Кроме того, Кличко указал на эту проблему во время выступления в Верховной раде. В тот момент ему отключили микрофон.