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14 октября, 15:06

Политика

Кличко обвинил власти Украины в уничтожении местного самоуправления

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Marcus Brandt

Центральные власти Украины создают проблемы для местного самоуправления и препятствуют подготовке городов к отопительному сезону. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем телеграм-канале.

"Все общины, все города разгребают проблемы, которые создало правительство, заморозив платежи", – рассказал Кличко.

По его словам, с давлением и попытками отстранения от должностей сталкиваются руководители украинских общин. В частности, глав территориальных общин снимают по надуманным основаниям, а руководителям небольших населенных пунктов угрожают уголовным преследованием.

Ранее Кличко посоветовал киевлянам, у которых за городом живут родные или друзья, на время перебраться к ним в связи с перебоями в работе инфраструктуры. Проблемы с водоснабжением затрагивали правый берег, а электричество и вода пропали после одного из взрывов. Позже в городе остановили прием сточных вод в канализацию.

По данным СМИ, Кличко вызвали на заседание Верховной рады. Перед этим мэр Киева отверг обвинения в срыве отопительного сезона.

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