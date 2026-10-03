МИД РФ: Россия продолжит наносить массированные удары по военным объектам на Украине

Фото: пресс-служба программы "Моя улица"

Массированные удары возмездия по военным объектам на Украине будут продолжены. Об этом заявили в МИД России.

Повторное предостережение ведомство адресовало иностранным гражданам и дипломатам, призвав их не находиться в Киеве и рядом с объектами военного назначения на территории Украины.

Ранее издание The Washington Post, проанализировав ситуацию, пришло к выводу, что украинская система ПВО не справляется с новейшими российскими разработками. Это привело к тому, что Киев все больше напоминает зону боевых действий.

Согласно публикации, недавние атаки нанесли существенный урон обороне столицы, так как современные реактивные беспилотники РФ легко обходят устаревшие средства защиты. На фоне энергетического кризиса многие киевляне были вынуждены уехать.