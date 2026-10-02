Жители Киева начали покидать город из-за транспортного коллапса

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Жители Киева начали массово выезжать из города после перекрытия трех мостов через Днепр. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на украинские СМИ.

По данным СМИ, из-за ограничений движение оказалось затруднено сразу на нескольких улицах столицы, где образовались длинные очереди из автомобилей. Бывший министр транспорта и связи Украины Василий Шевченко заявлял, что пассажиропоток между левым и правым берегами Киева достигает 40 тысяч человек в час.

Ранее российские военные нанесли удар по автожелезнодорожному мосту через Днепр в Киеве. Именно эта переправа обеспечивала переброску войск и логистику военных грузов для украинских группировок в Донбассе.

После данных о взрывах в Киеве перекрыли три моста через Днепр. Помимо этого, пришлось менять движение автобусов и троллейбусов. Совет обороны Киева решил экстренно собраться из-за повреждения мостов, что привело к транспортному коллапсу.