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02 октября, 17:24

Происшествия

В Одинцове задержали мужчину, который устроил поножовщину

Фото: depositphotos/blinow61

В Одинцове задержали местного жителя, подозреваемого в нападении с ножом на другого человека. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

По предварительным данным, мужчины поссорились в квартире на Можайском шоссе. Во время конфликта 35-летний подозреваемый нанес ножевое ранение мужчине 1994 года рождения. Пострадавшего госпитализировали.

Уголовное дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (111 УК РФ). Подозреваемого задержали сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Ранее в Сибае 19-летний парень напал с ножом на 17-летнюю девушку, после чего в квартире возник пожар. Инцидент произошел вечером 28 сентября. Пострадавшей удалось выбраться из горящего жилья, медики обнаружили у нее ножевые ранения и госпитализировали. Сейчас женщина в реанимации на ИВЛ, ее состояние стабилизировали после остановки сердца.

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