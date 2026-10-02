Sina: трехлетний мальчик выжил после падения с 10-го этажа в Китае

Фото: AP/Mark Schiefelbein

Трехлетний мальчик выжил после падения с десятого этажа в городе Гуйян провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает Sina.

В СМИ рассказали, что ребенок случайно выпал из окна, но зацепился за навес фруктового магазина. У мальчика изо рта и носа шла кровь, но он был в сознании и даже улыбался прохожим.

Ребенка незамедлительно доставили в больницу. Медики не обнаружили у него переломов или травм внутренних органов. Навес магазина был полностью разрушен, однако владелец торговой точки заявил, что не будет требовать компенсации за ущерб.

Ранее шестилетняя девочка выпала из окна четвертого этажа жилого дома в Стерлитамаке. Выяснилось, что мать в это время была на кухне, а девочка в другой комнате забралась на подоконник, открыла окно и выпала. Ребенка госпитализировали. Проводится проверка по факту случившегося.

