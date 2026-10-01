Годовалый ребенок погиб, упав с 23-го этажа дома на юго-западе Москвы

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Годовалый мальчик выпал из окна квартиры на 23-м этаже жилого дома на улице Новочеремушкинской и скончался на месте. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

По предварительным данным, ребенок на непродолжительное время остался без присмотра. Прокуратура проводит процессуальную проверку, ход и результаты которой находятся на контроле.

В ведомстве призвали родителей не оставлять маленьких детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами и оградить их от самих окон.

Ранее шестилетняя девочка выпала из окна четвертого этажа жилого дома в башкирском Стерлитамаке. Выяснилось, что, пока мать девочки была на кухне, ребенок в другой комнате забрался на подоконник, открыл окно и выпал из него. Пострадавшую госпитализировали. По факту произошедшего проводится проверка.

