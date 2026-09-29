Ребенок погиб после падения из окна 9-го этажа в Уфе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ребенок в возрасте 1 года 9 месяцев погиб после падения из окна 9-го этажа в Уфе. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Башкирии.

По предварительной информации, трагедия произошла 28 сентября. От полученных травм ребенок скончался в карете скорой помощи.

По данному факту следователи начали проверку. Они устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее в Майкопе 2-летний мальчик выпал из окна 5-го этажа и выжил. Он был доставлен в больницу для оказания ему необходимой помощи.

Выяснилось, что 21-летняя мать ребенка оставила его без присмотра, после чего он залез на подоконник и выпал. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

