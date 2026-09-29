Фото: АГН "Москва"

Агентство "Москва" запускает сайт проекта "Москва завтра", посвященного ключевым объектам, которые меняют облик столицы.

Новая площадка стала продолжением одноименной рубрики в социальных сетях и полностью интегрирована в структуру основного портала.

Проект появился в телеграм-канале СМИ в июне 2025 года. За время существования рубрики опубликовано более 160 материалов о почти 180 объектах на территории 11 административных округов города. Создание отдельного сайта стало следующим этапом развития проекта.

Также "Москва завтра" освещает перспективные проекты, представленные в рамках крупнейших архитектурных премий, форумов и выставок. Данная рубрика вызвала интерес аудитории. Материалы рубрики набрали более 267 тысяч просмотров в Telegram и 83 тысячи в MAX. Таким образом, всего количество просмотров превысило 350 тысяч. Помимо этого, пользователи Telegram переслали публикации более 2 тысяч раз. Создание сайта стало новым этапом развития проекта.

В основе каждой публикации – рендеры будущего объекта, дополненные актуальной информацией о параметрах, особенностях, сроках и ходе реализации. Для каждого проекта создается карта с указанием его расположения.

В фокусе проекта находятся не только крупнейшие социально важные объекты, но и ключевые девелоперские проекты. Материалы рубрики посвящены жилым кварталам, офисным центрам, спортивным и медицинским учреждениям, общественным пространствам и другим проектам, которые в ближайшие годы станут частью обновленной городской среды.

"Команда "Москвы завтра" продолжает следить за реализацией каждого проекта и дополняет материалы по мере появления новой информации", – рассказала главный редактор Агентства "Москва" Александра Воронченко.

По ее словам, аудитория может наблюдать за развитием объекта от первых проектных решений и рендеров до строительства и его открытия.

Ранее сообщалось, что в столице актуализируют стандарты озеленения для жилых объектов. Нормативы градостроительного проектирования нужны, чтобы москвичи гарантированно получали комфортную среду. По новым требованиям, на каждого жителя будущих новостроек будет приходиться не менее 5 квадратных метров озелененной территории.