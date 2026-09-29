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29 сентября, 11:09

Город

Новые удобные пешеходные маршруты обустроены в столичных дворах

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Новые пешеходные дорожки, связывающие дома и важные объекты инфраструктуры, появляются в ходе комплексного благоустройства столичных дворов и общественных пространств. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

Например, работы прошли в сквере за музеем-панорамой "Бородинская битва" на Кутузовском проспекте. Помимо центральной прогулочной зоны, там обустроили новые дорожки, ведущие к жилым домам. Рядом установлены скамейки и качели для отдыха, обновлена зона для занятий спортом. Дополнительно проведено озеленение.

На улице Василия Ощепкова пешеходная сеть была обновлена одновременно с дворами. Там специалисты уделили внимание проездам, парковкам, игровым и спортивным площадкам. Маршруты для прогулок выполнены с понижениями в местах пересечения. Планируется также сделать тротуар на пути к детскому саду.

Другой подход применили на Кировоградской улице. Там восстановили дорожную сеть, разделив пешеходную и проезжую части двора. Обновлена детская площадка, установлены скамейки у домов.

При комплексном благоустройстве дорожки часто становятся не самостоятельным элементом, а основой всей планировки. От их расположения зависит удобство использования других территорий. Благодаря этому горожанам легче добираться до важных объектов.

Вместе с тем в столичных дворах создают зоны для занятий боксом и другими видами спорта. На Бескудниковском бульваре, например, появилось целое воркаут-пространство с рукоходами, наклонными скамьями, турниками и брусьями.

На Дубнинской улице в Восточном Дегунине специалисты заменили покрытие, установили боксерские груши, турники и комплекс "Русский ниндзя".

В московских дворах установили новые столы для шахмат и настольного тенниса

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