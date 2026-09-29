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Новости

29 сентября, 11:30

Город

Редкий гриб необулгарию чистую обнаружили в "Лосином острове"

Фото: MAX/"ФГБУ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ"

Редкий гриб необулгария чистая замечен на территории национального парка "Лосиный остров". Об этом сообщили в телеграм-канале учреждения.

Находку сделали сотрудники научного отдела на экотропе "Заповедный лес". Гриб внешне напоминает розовое желе и относится к сумчатым видам (аскомицетам). Он является дальним родственником сморчков и трюфелей.

Как рассказали в нацпарке, видовое название pura означает "чистый" или "прозрачный", а bulga переводится как "кожаный мешок". Гриб имеет студенистую консистенцию, поэтому его нередко ассоциируют с желе.

По словам начальника научного отдела нацпарка Карины Фоменко, вид гриба меняется при разной погоде. Когда на улице влажно, он набухает, становится более упругим и ярким, а когда сухо – сильно сжимается. Это позволяет ему экономить влагу.

В "Лосином острове" отметили, что необулгария несъедобна: она на 90% состоит из воды и полисахаридов, у нее нет яркого вкуса и запаха. Специалисты рекомендовали не трогать эти грибы в лесу.

Ранее в "Лосином острове" был найден редкий гриб пецица. Чаще всего он встречается в песках, поэтому его нахождение в зеленом лабиринте нацпарка достаточно необычно. Внешне он напоминает "чашечки" и участвует в разложении органических остатков.

Биологи и ботаники проводят экскурсии для гостей в "Лосином острове"

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