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17 сентября, 17:12

Город

В "Лосином острове" рассказали о зажировке кабанов Фроси и Степана

Фото: МАХ/"ФГБУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ"

Зажировка кабанов Фроси и Степана успешно идет в национальном парке "Лосиный остров". Об этом сообщила пресс-служба парка.

"Щечки и бочка ребята наели, теперь выглядят как два милых "кабашарика" с копытами", – указано в сообщении.

Процесс накопления жировых запасов начинается у копытных осенью. Подобным образом они готовятся в холодам. Сбалансированный рацион Фроси и Степана контролируют сотрудники Лосиной биостанции.

Ранее в Московском зоопарке специалисты придумали для манула Тимофея способ разнообразить обстановку и спрятали угощение в коробке с древесной шерстью. Тимофею стал интересен новый предмет. Сначала он искал добычу и забрался в коробку. Почуяв запах угощения, манул перевернул коробку, вытряхивая ее содержимое.

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