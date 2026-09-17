В "Лосином острове" рассказали о зажировке кабанов Фроси и Степана

Фото: МАХ/"ФГБУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ"

Зажировка кабанов Фроси и Степана успешно идет в национальном парке "Лосиный остров". Об этом сообщила пресс-служба парка.

"Щечки и бочка ребята наели, теперь выглядят как два милых "кабашарика" с копытами", – указано в сообщении.

Процесс накопления жировых запасов начинается у копытных осенью. Подобным образом они готовятся в холодам. Сбалансированный рацион Фроси и Степана контролируют сотрудники Лосиной биостанции.

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