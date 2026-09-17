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17 сентября, 18:46

Политика

Ле Пен заявила о риске столетней или мировой войны из-за конфликта на Украине

Фото: ТАСС/REUTERS POOL/ЕРА/Christian Hartmann

Лидер парламентской фракции правой партии Франции "Национальное объединение" Марин Ле Пен допустила, что конфликт на Украине может продлиться 100 лет или перерасти в третью мировую войну в случае прямого участия НАТО. Об этом она заявила в эфире телеканала LCI.

Политик предложила провести международную конференцию с участием представителей разных стран, чтобы обсудить возможные пути прекращения боевых действий. Ле Пен заявила, что хотела бы сама принять участие в таких переговорах и пообщаться с Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

По ее мнению, к переговорному процессу также следует подключить Германию, Польшу и Турцию. Ле Пен считает, что именно Франция должна сыграть историческую роль в создании условий для обсуждений, которые могли бы стать основой для будущего мирного соглашения.

Говоря о продолжительности конфликта, политик отметила, что боевые действия на Украине уже идут дольше Первой мировой войны.

Отдельно Ле Пен высказалась о поддержке Киева со стороны Парижа. Она заявила, что Франция больше не может предоставлять Украине финансовую помощь в прежнем объеме. Вместе с тем политик отметила готовность страны продолжать обучение украинских военнослужащих и поставки вооружения.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что нынешний путь развития событий в мире может привести к третьей мировой войне. Он призвал европейские страны уделять больше внимания мирным инициативам и отметил, что нестабильность уже отражается на экономике Европы, в том числе через рост цен на энергоносители, инфляцию и снижение конкурентоспособности промышленности.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, говорил, что Россия не может позволить себе стать инициатором третьей мировой войны из-за масштаба и ответственности страны. По его словам, США понимают возможные последствия такого конфликта.

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