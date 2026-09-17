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17 сентября, 18:07

Политика

Зеленский остался недоволен отсутствием поддержки со стороны Китая

Фото: ТАСС/picture alliance/Press Service Of The President Of Ukraine

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил сожаление, что Китай не поддерживает Украину в конфликте с Россией. Соответствующее заявление он сделал в своем аккаунте в социальной сети X.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Китай готов усилить совместную работу с другими государствами, чтобы найти решения по ситуациям на Украине, Ближнем Востоке и в Афганистане. По его словам, Пекин будет поддерживать контакты со всеми сторонами международных конфликтов.

При этом, подчеркнул китайский лидер, важно не только устранить последствия кризисов, но и их причины. Именно это помогло бы урегулировать ситуации.

Кроме того, в Пекине заявляли о необходимости создания более эффективной архитектуры безопасности во всем мире. Она должна учитывать интересы и опасения всех государств.

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