Китай предложил выстроить более сбалансированную архитектуру безопасности

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Пекин призвал к созданию более эффективной и сбалансированной архитектуры безопасности в мире. Об этом на церемонии открытия Сяншаньского форума по безопасности заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь, его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул необходимость выстроить сбалансированную, эффективную и устойчивую региональную архитектуру безопасности.

По его словам, она должна учитывать рациональные опасения в сфере безопасности всех стран, а также интересы развивающихся государств.

Ранее Китай призвал Японию соблюдать международный порядок, установленный после Второй мировой войны. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Пекин неизменно выступает за то, чтобы результаты победы в мировой антифашистской войне уважались и защищались должным образом.