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16 сентября, 04:28

Политика

Дело бывшего топ-менеджера DiHouse Юрия Беленького направили в военный суд

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Прокуратура передала во Второй Западный окружной военный суд уголовное дело бывшего директора по информационным технологиям компании DiHouse Юрия Беленького (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в переводе денежных средств Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил один из участников судебного процесса.

Беленькому вменяют часть 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Финансирование терроризма").

По версии следствия, в период с августа 2022 года по март 2024 года Беленький с целью финансирования ВСУ, а также террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России, провел 15 транзакций в криптовалюте на общую сумму свыше 120 тысяч рублей по реквизитам, указанным журналистом Аркадием Бабченко (признан в РФ иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов).

Следствием получены доказательства, изобличающие фигуранта в совершении инкриминируемого преступления. Мужчина находится под стражей. Московский городской суд накануне отклонил жалобу на продление ему срока ареста.

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