Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 07:29

Транспорт

В центре Москвы ограничат движение 18 и 19 сентября из-за мотофестиваля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

Движение на нескольких улицах в центре столицы временно ограничат 18 и 19 сентября в связи с проведением Московского мотофестиваля, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

18 сентября с 15:00 до 23:59 и 19 сентября с 20:00 до 23:59 на проспекте Академика Сахарова (от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой) и на улице Маши Порываевой (от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы) будет закрыта одна полоса в каждом направлении. С 20:00 16 сентября до 23:59 19 сентября парковка на этих участках запрещена.

19 сентября с 00:01 до 20:00 будет полностью закрыт проезд на следующих участках: проспект Академика Сахарова (от Садовой-Спасской улицы до Чистопрудного бульвара и от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой), улица Маши Порываевой (от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы).

Также в этот день с 12:00 введут ограничение движения по внешней стороне Садового кольца. Участки будут открываться для автомобилей по мере продвижения мотоколонны.

В период движения мотоколонны будет недоступен подъезд к ряду городских объектов со стороны Садового кольца. В их числе торгово-развлекательный комплекс "Атриум", торгово-развлекательный центр "Павелецкая Плаза", торговый центр "Смоленский пассаж", а также:

  • Парк Горького;
  • Парк искусств "Музеон";
  • Московский академический театр сатиры;
  • Государственный академический центральный театр кукол имени С. В. Образцова;
  • Театр имени Моссовета;
  • Концертный зал имени П. И. Чайковского;
  • Московский международный Дом музыки;
  • Курский вокзал;
  • Павелецкий вокзал;
  • Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского;
  • Филатовская больница;
  • Алексеевская глазная больница.

Масштабное закрытие мотосезона начнется 19 сентября в 10:00 на проспекте Академика Сахарова. Оттуда в 12:00 стартует мотоколонна и проедет по Садовому кольцу. В заезде будут участвовать представители 35 мотоклубов, прошедшие жеребьевку. До 18:00 гости смогут принять участие в масштабной программе, где их ждут мастер-классы, концерты и розыгрыши подарков. Главный приз – мотоцикл.

Московские байкеры готовятся к завершению мотосезона

Читайте также


транспортгород

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика