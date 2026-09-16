В центре Москвы ограничат движение 18 и 19 сентября из-за мотофестиваля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

Движение на нескольких улицах в центре столицы временно ограничат 18 и 19 сентября в связи с проведением Московского мотофестиваля, сообщает портал мэра и правительства столицы.



18 сентября с 15:00 до 23:59 и 19 сентября с 20:00 до 23:59 на проспекте Академика Сахарова (от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой) и на улице Маши Порываевой (от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы) будет закрыта одна полоса в каждом направлении. С 20:00 16 сентября до 23:59 19 сентября парковка на этих участках запрещена.

19 сентября с 00:01 до 20:00 будет полностью закрыт проезд на следующих участках: проспект Академика Сахарова (от Садовой-Спасской улицы до Чистопрудного бульвара и от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой), улица Маши Порываевой (от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы).

Также в этот день с 12:00 введут ограничение движения по внешней стороне Садового кольца. Участки будут открываться для автомобилей по мере продвижения мотоколонны.

В период движения мотоколонны будет недоступен подъезд к ряду городских объектов со стороны Садового кольца. В их числе торгово-развлекательный комплекс "Атриум", торгово-развлекательный центр "Павелецкая Плаза", торговый центр "Смоленский пассаж", а также:

Парк Горького;

Парк искусств "Музеон";

Московский академический театр сатиры;

Государственный академический центральный театр кукол имени С. В. Образцова;

Театр имени Моссовета;

Концертный зал имени П. И. Чайковского;

Московский международный Дом музыки;

Курский вокзал;

Павелецкий вокзал;

Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского;

Филатовская больница;

Алексеевская глазная больница.

Масштабное закрытие мотосезона начнется 19 сентября в 10:00 на проспекте Академика Сахарова. Оттуда в 12:00 стартует мотоколонна и проедет по Садовому кольцу. В заезде будут участвовать представители 35 мотоклубов, прошедшие жеребьевку. До 18:00 гости смогут принять участие в масштабной программе, где их ждут мастер-классы, концерты и розыгрыши подарков. Главный приз – мотоцикл.