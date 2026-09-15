Стал известен маршрут 15-го Московского мотофестиваля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Стал известен маршрут юбилейного, 15-го Московского мотофестиваля. Масштабное закрытие мотосезона начнется в 10:00 19 сентября на проспекте Академика Сахарова, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В 12:00 мотоколонна стартует от этой точки и проедет по Садовому кольцу. Участниками заезда станут представители 35 мотоклубов, которые прошли жеребьевку.

До 18:00 гости смогут принять участие в масштабной программе. Для них подготовили мастер-классы, концерты и розыгрыши подарков. Главным призом станет мотоцикл.

По словам заммэра Максима Ликсутова, мероприятие позволяет не только узнать больше о мотокультуре, но и вспомнить о необходимости соблюдать ПДД, а также использовать экипировку.

Ранее автоэксперт Андрей Ломанов напомнил, что езда между рядами со скоростью, в 3–4 раза превышающей поток, смертельно опасна. Он указал, что у мотоциклистов нет привилегий на дороге и они должны соблюдать ПДД. Специалист рекомендовал байкерам использовать яркую экипировку и больше головного света, чтобы быть заметнее.

