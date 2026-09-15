Девять животных нашли в неправильно припаркованных авто с начала года в Москве

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С начала 2026 года инспекторы МАДИ обнаружили девять питомцев в автомобилях, припаркованных с нарушением правил. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

За восемь месяцев в машинах нашли шесть собак, двух кошек и одного грызуна. Во всех случаях питомцы остались целы, однако их хозяевам пришлось заплатить по 4,5 тысячи рублей за парковку под запрещающими знаками.

"Настоятельно рекомендуем водителям парковаться правильно и не оставлять домашних питомцев в салоне автомобиля без присмотра. Нарушение правил стоянки создает угрозу ДТП и представляет прямую опасность для жизни и здоровья животных", – добавил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В департаменте напомнили, что оставлять животное в салоне автомобиля опасно даже на минуту. Если машина стоит в неположенном месте, ее могут эвакуировать вместе с питомцем, который от испуга может попытаться спрятаться под сиденьем. Кроме того, замкнутое пространство и незнакомая обстановка становятся серьезным стрессом для животного.

Ранее ГАИ посоветовала водителям не перевозить животных на переднем сиденье. Питомец, даже находясь в перевозке, может отвлекать и мешать управлению транспортом. Кроме того, срабатывание передней подушки безопасности, которая рассчитана на человека, способна нанести животному травму или даже привести к его гибели.