Время ожидания в очереди к мощам святых в Москве составило 4,5 часа

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Время ожидания в очереди к мощам святых Спиридона Тримифунтского и Дмитрия Донского в храме Христа Спасителя составляет 4,5 часа. Об этом сообщается в телеграм-канале Московской городской епархии.

Во вторник, 15 сентября, тысячи верующих пришли к храму для поклонения мощам. Организаторы призвали паломников учитывать время ожидания и планировать посещение заранее.

Очередь растянулась от входа в храм через Патриарший мост к Болотной набережной. Проход к мощам организован через пешеходный мост между Крымской и Болотной набережными на остров Балчуг.

Доступ к святыням будет открыт в период с 15 по 19 сентября с 08:00 до 20:00, а 20 сентября – с 08:00 до 14:00. Актуальные сведения о длине очереди и времени ожидания будут появляться на официальной странице принесения мощей святого Спиридона в соцсети "ВКонтакте" и на сайте.

Проход к храму от станции метро "Кропоткинская" в дни принесения святыни будет закрыт. Паломникам рекомендуется добираться до станций "Полянка", "Третьяковская" или "Октябрьская".

Вместе с тем в столицу доставили Тихвинскую икону Богородицы. Торжественная встреча святыни прошла на Ленинградском вокзале, ее привезли в город по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Поклониться иконе можно до 27 сентября.